Kommentar zur deutschen Ampel-Regierung – Jetzt werden neue Kräfte frei SPD, Grünen und FDP ist die Lust, zu regieren, richtiggehend anzusehen. Das erlaubt Hoffnungen. Aber noch nicht viel mehr. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die Gesichter der neuen deutschen Regierung (v.l.): Finanzminister Christian Lindner (FDP), Klimaminister Robert Habeck (Grüne), Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags. Foto: Sean Gallup (Getty Images)

Neue Titel, strahlende Mienen: Kanzler Olaf Scholz, Klimaminister Robert Habeck, Aussenministerin Annalena Baerbock und Finanzminister Christian Lindner verleihen der deutschen Regierung ein frisches Gesicht. Der Stolz darauf, dass ihnen ihre neuartige Koalition so souverän und geräuschlos geglückt ist, ist dem Quartett ebenso anzuspüren wie der Tatendrang. Das allein ist eine gute Nachricht.

Nach acht Jahren, in denen Christ- und Sozialdemokraten nur zusammen regierten, weil sich andere Partner nicht fanden, und 16 langen Jahren unter Angela Merkel als Kanzlerin werden neue Kräfte frei. Viele Deutsche hoffen darauf, dass die Stagnation in vielen Bereichen enden und die Dinge wieder in Bewegung kommen mögen: beim Umbau der Gesellschaft in eine klimaneutrale etwa, beim Abbau der Bürokratie oder bei der Digitalisierung.