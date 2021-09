Umstrittener Strategiewechsel - Jetzt will Philip Morris die Raucher heilen

Jetzt will Philip Morris die Raucher heilen

Der Tabakkonzern kaufte fast unbemerkt von der Öffentlichkeit drei Pharmafirmen zusammen: Firmensitz in Lausanne.

Die Reaktion gegen den Tabakkonzern war prompt und harsch. Die European Respiratory Society, eine Vereinigung von Spezialisten für Lungen- und Atemwegserkrankungen, warnte vor schweren Folgeschäden. Ärzte und Spitäler würden nicht länger Medikamente von Pharmafirmen verschreiben, die mit einem Tabakkonzern gemeinsame Sache machten.

Die US-amerikanische COPD Foundation, die sich um chronische Lungenschäden kümmert, sagte es noch klarer: «Die Heirat von Vectura und Philip Morris reizt die moralische Verantwortung von Unternehmen bis an die Grenzen aus.»

Hinter dem Aufruhr steht der Entscheid von Philip Morris International, das Geschäftsmodell auf den Kopf zu stellen. Der schwindende Tabakverkauf soll durch eine Wende hin zu einem Gesundheitsanbieter aufgefangen werden – und das exakt dort, wo der Tabakkonzern die grössten Gesundheitsschäden verursacht hat.

In diesem Sommer kaufte der Marlboro-Konzern fast unbemerkt von der Öffentlichkeit drei Pharmafirmen zusammen, die Medikamente und Geräte zur Linderung von Schädigungen der Lunge, des Herzens und der Atemwege lindern sollen.

Schliesslich kaufte Philip Morris im August die US-amerikanische OtiTopic für einen ungenannten Preis. Die Firma stellt Aerosole her, unter anderem für Aspirin in Puderform. Dies erlaubt, das Medikament einzuatmen, statt zu schlucken, wodurch die Linderung für Herzkranke innert zwei statt zwanzig Minuten eintreten soll.

Hinter der Expansion in die Heilmittelbranche steht der neue Konzernchef Jacek Olczak. «Unser Ziel ist, bis 2025 die Hälfte unserer Einnahmen mit rauchfreien Produkten zu machen», erklärt er. «Der erste Schritt für unsere Kunden ist der Verzicht auf das Rauchen. Aber wenn sie das nicht tun wollen, so sollten sie auf bessere Alternativen umsteigen.»

Gemeint sind Nicht-Tabakprodukte, mit denen der Konzern bereits ein Viertel des Umsatzes macht und dessen Anteil in fünf Jahren auf 50 Prozent steigen soll. Die grösste Investition in diesen Markt allerdings war ein Misserfolg. Altria, das Mutterhaus von Philip Morris, gewann vor drei Jahren für 12,8 Milliarden Dollar die Kontrolle des Vapor-Herstellers Juul. Doch Juul geriet mit irreführender Werbung in Diskredit, musste sich aus den meisten Märkten (auch der Schweiz) zurückziehen, und nun steht Altria selber wegen wettbewerbsschädigenden Praktiken vor Gericht.