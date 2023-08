Zur Psychologie der Duschscham – Jetzt wird auch Duschen politisch Was im Gefängnis begann, gehört heute zum unverzichtbaren Alltagsritual: Das Abbrausen ist längst mehr als blosse Körperpflege. Doch wie viel ist genug? Silke Wichert

Die Kreativität wird beim Abbrausen stimuliert, man ist unterfordert, aber nicht gelangweilt. Foto: Getty Images

Schuld waren mal wieder Touristen im Dauerrausch, nur diesmal ohne Alkohol und Drogen. Während Spanien bereits im Frühling buchstäblich auf dem Trockenen sass, öffentliche Parks nur noch sparsam bewässert wurden, die Duschen am Strand abgedreht blieben und Drohnen überwachten, dass private Pools nicht aufgefüllt würden, sorgte eine Studie in Barcelona für Empörung. Im Vergleich zu den normalen Einwohnern würden Touristen in den Luxushotels der Stadt im Durchschnitt fünfmal so viel Wasser pro Kopf verbrauchen. Fünfmal!