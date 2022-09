Der Ständerat hat sich am Donnerstag erneut mit dem Rettungsschirm für Stromunternehmen befasst. Beim Verbot der Ausschüttung von Boni und Prämien in Unternehmen, die den Rettungsschirm beanspruchen, schloss er sich dem Nationalrat an. Noch strittig ist allerdings die genaue Formulierung der Bestimmung. Dabei geht es unter anderem darum, ab wann das Verbot gelten soll. (sda)