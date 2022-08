Exklusive Führung – Jetzt wird das Unispital Zürich zur Grossbaustelle Alle Gebäude im Ostteil sind geleert, die Leitungen gekappt. Die Gesamterneuerung des Spitals erfolgt nach einer minutiösen Planung. Auch an die Igel im Park wird gedacht. Susanne Anderegg

Ein exklusiver Einblick in die Baustelle am Unispital, auf der demnächst die Bagger auffahren. Foto: Urs Jaudas

Judith Klostermann betritt die frühere Klinik für Dermatologie und sagt: «Willkommen im Geisterhaus!» Klostermann koordiniert zusammen mit Jens Diele die Grossbaustelle am Zürcher Universitätsspital. Diele zückt seine Taschenlampe und leuchtet in den Flur. Am Boden fehlt ein Plättli. Es wurde entfernt, um zu prüfen, ob sich im Bodenbelag Schadstoffe befinden. Auch in den Decken der Untersuchungszimmer klaffen Löcher, wo die Schadstoffkontrolleure den Gips rausgeschlagen haben. Früher wurden hier bis zu 80’000 Patientinnen und Patienten jährlich behandelt. Nun steht alles still.