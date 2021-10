Parlament will Zivilpakt – Jetzt wird über die Ehe light diskutiert Bald dürfen alle heiraten. Aber was ist mit den Paaren, die gar nicht wollen? Für diese soll es nun einen Partnerschaftsvertrag geben. Alessandra Paone

Nicht alle Paare wollen heiraten, wollen sich aber dennoch absichern. Foto: Celia Nogler («20 Minuten»)

Kaum hatte die Schweiz Ja gesagt zur gleichgeschlechtlichen Ehe, da schrieb der freisinnige Ständerat Andrea Caroni auf Twitter: «Nach der Ehe für alle braucht es nur noch eines zum Glück: den Pacte civil de Solidarité.» Der sogenannte Pacs ist ein Vertrag, mit dem Paare, die nicht heiraten möchten, ihre Partnerschaft rechtlich absichern können: Man schliesst ihn und kann ihn bei Bedarf ohne grosse Umstände wieder auflösen. In Frankreich besteht diese Möglichkeit bereits seit 1999.

Die Forderung mutet paradox an: Jahrelang hat man hart dafür gekämpft, dass alle, unabhängig von ihrem Geschlecht, heiraten können. Die eingetragene Partnerschaft für homosexuelle Paare ging den meisten zu wenig weit. Mit der Annahme der Ehe für alle am 26. September wird sie nun abgeschafft. Wer bereits in einer solchen lebt, kann dies weiterhin tun, neue dürfen aber nicht mehr eingegangen werden. Mit dem Pacs steht nun plötzlich wieder ein Partnerschaftsmodell zur Debatte, das von der klassischen Ehe abweicht. Eine eingetragene Partnerschaft für alle, einfach anders.