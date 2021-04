Richtplandebatte: Warum sie alle Menschen in Zürich betrifft

Soll deutlich grüner werden: Der Bullingerplatz, in den in der Bildmitte die Silhlfeldstrasse mündet. Foto: Urs Jaudas

Die Debatte ist eine der wichtigsten, die Zürich für einige Zeit erleben wird. Denn es geht ums Grundsätzliche: darum, wie sich diese Stadt in absehbarer Zukunft verändern soll. Ganz konkret, Strasse für Strasse, Quartier für Quartier.

Diskutiert wird der 160 Seiten dicke kommunale Siedlungsrichtplan, der das rasante Wachstum der Stadt in geordnete Bahnen lenken soll. Die Einwohnerzahl Zürichs soll bis im Jahr 2040 auf eine halbe Million steigen – auch aufgrund der Vorgaben von Bund und Kanton, die so die Zersiedelung des Landes verhindern wollen.

Es ist das erste Mal, dass in Zürich ein Siedlungsrichtplan erarbeitet wird. Dieser geht viel tiefer ins Detail, als es regionale und kantonale Richtpläne tun. Er zeigt also nicht nur auf, wo in Zukunft über das Korsett der heute geltenden Bau- und Zonenordnung hinaus gebaut werden soll.

Lesen Sie dazu auch:

Enteignung, Arbeitsplatzstopp, Hochhäuser: So soll sich Zürich wandeln und soweit liegen die Pläne von links bis rechts auseinander.

Eine Champs-Élysées für Zürich: Die Grünen wollen im Zug des Grossumbaus der Stadt ganze Strassenzüge in Parks verwandeln.

Der Showdown um Parkplätze und Velos ist geplatzt: Wegen politischer Querelen werden lang erwartete Entscheide zu den wichtigsten Verkehrsfragen der Stadt Zürich vertagt.