Den Halbfinal vor Augen - Jetzt wissen sie, dass sie es können

EM 2021: Vor Schweiz – Spanien – Jetzt wissen sie, dass sie es können Gelingt den Schweizern die nächste Sensation? Sie müssen dafür zwei grosse Fragen stark beantworten: Wie fit sind sie? Und wie wehren sie sich ohne Granit Xhaka? Thomas Schifferle aus St. Petersburg

Hoch, höher – noch höher? Vladimir Petkovic am Montagabend nach dem Sieg gegen Frankreich in den Armen von Breel Embolo. Foto: Marko Djurica (Keystone)

St. Petersburg, Schicksalsort. Es ist der 3. Juli 2018, als die Schweiz hier an der WM ihren Achtelfinal spielt. Schweden ist der Gegner, und das Denken ist verbreitet: Wenn sie Schweden nicht besiegt, wen dann? Aber sie ist ausgelaugt von der Doppeladler-Affäre und verliert nach einem leidenschaftslosen Auftritt 0:1.

Drei Jahre später schliesst sich der Kreis. Die Schweizer sind zurück an diesem Ort. Vielleicht muss es so sein, dass sie genau hier, im gleichen riesigen Stadion, das wie ein gelandetes Ufo am Rand der Stadt steht, den nächsten grössten Match ihrer Geschichte bestreiten können.