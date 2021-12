Covid-Welle in den USA – Joe Biden gehen die Ideen und die Optionen aus Drei Wochen nach dem ersten Nachweis von Omikron in den USA ist die Virusvariante bereits für beinahe drei Viertel der neuen Ansteckungen verantwortlich. Doch Lockdowns sind kein Thema. Fabian Fellmann aus Washington

Mitten in der Weihnachtszeit beginnt in den USA eine steile Omikron-Welle. Foto: Jae C. Hong (AP Photo)

Pandemie ist, wenn Donald Trump von seinen Fans ausgebuht wird: So geschehen, als der frühere US-Präsident am Sonntag in einem Fernsehinterview bekannte, eine Booster-Impfung gegen Covid erhalten zu haben. Trump spielte den Vorfall in gewohnter Manier herunter, nur eine winzige Gruppe im Publikum habe gebuht. Ganz so, als wäre er nicht mitverantwortlich für das Ausmass der Impfskepsis in seinem Land, die er nach Kräften anfachte.

Mit den Folgen von Trumps Corona-Politik schlägt sich jetzt sein Nachfolger Joe Biden herum. Obwohl die Amerikaner als Erste weltweit Zugang zur Covid-Impfung erhielten, sind bisher nur 62 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Knapp ein Drittel davon hat die dritte Dosis, den Booster, ebenfalls erhalten. Das reicht nicht aus, wie bereits die Delta-Welle gezeigt hat. Und nun hat Omikron das Land schneller überrollt, als die meisten erwartet hatten: Drei Wochen nach dem ersten Nachweis der Variante in den USA am 1. Dezember ist das Virus bereits für beinahe drei Viertel der neuen Ansteckungen verantwortlich, wie die Seuchenkontrollbehörde CDC am Montag mitteilte.