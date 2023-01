Weltwirtschaftsforum WEF – Joe Biden kommt nicht nach Davos Übernächste Woche werden rund 3000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Der US-Präsident und auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris haben abgesagt.

2016: Joe Biden, damals Vizepräsident der USA, beim Handshake mit WEF-Gründer Klaus Schwab. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

US-Präsident Joe Biden reist nicht ans diesjährige WEF in Davos, auch nicht seine Vize Kamala Harris oder Aussenminister Antony Blinken. Die USA schicken stattdessen John Kerry, den Sondergesandten des Präsidenten für das Klima, und Arbeitsminister Martin J. Walsh.

In der US-Delegation für das Weltwirtschaftsforum (WEF), das vom 16. bis 20. Januar im Bündnerland stattfindet, sind auch FBI-Direktor Christopher Wray, Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines, Entwicklungsministerin Samantha Power sowie mehrere Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses. Das teilte die US-Botschaft in Bern am Freitagabend mit.

Am WEF 2023 werden rund 3000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft erwartet. Der Leitsatz für dieses Jahr lautet «Cooperation in a Fragmented World» («Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt»). Die offizielle Gästeliste ist noch nicht bekannt. Angekündigt sind aber unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der deutsche Kanzler Olaf Scholz.

SDA

