WEF 2022 – Joe Biden kommt nicht nach Davos Der US-Präsident schickt Berater und Funktionäre in die Schweiz, er selbst aber wird nicht ans Weltwirtschaftsforum reisen. Abgesehen von Donald Trump waren Teilnahmen von US-Präsidenten bisher auch nicht die Regel.

US-Präsident Joe Biden (l.) verzichtet laut US-Medien auf eine Teilnahme am WEF in Davos Ende Januar 2022. (Archivbild) KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Der amerikanische Präsident Joe Biden wird laut US-Medien nicht am World Economic Forum (WEF) in Davos Ende Januar 2022 teilnehmen. Bidens Berater und weitere Funktionäre seiner Administration werden in Davos dabei sein.

Biden hat als Vizepräsident im Team von Barack Obama bereits zwei Mal am WEF teilgenommen. Ferner weilte er als Mitglied des US-Senats mehrere Male in Davos, um bei diesem wichtigen Anlass für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit dabei zu sein.

Bidens Vorgänger, Donald Trump, hatte das WEF 2018 und 2020 besucht. Bis dahin waren Teilnahmen von US-Präsidenten am WEF eher selten. Barack Obama, George W. Bush und George W.H. Bush waren dem Anlass stets fern geblieben. Bill Clinton war im Jahr 2000 der letzte US-Präsident vor Trump mit einer Präsenz in Davos gewesen.

SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.