Midterms in den USA – Joe Biden sieht sich gestärkt Die Demokraten gewinnen die Senatssitze in Nevada und Arizona. Für den US-Präsidenten ist das ein wichtiger Sieg – und das kurz vor dem Treffen mit Xi Jinping. Peter Burghardt aus Washington

Könnte nun auch Richterinnen und Richter für den Supreme Court nominieren: Joe Biden kommt zum Krisengipfel auf Bali an. Foto: Keystone

Die US-Demokraten haben einen weiteren, unverhofften Erfolg bei den Zwischenwahlen errungen und können sich nun der Mehrheit im Senat sicher sein. Im besonders umkämpften Bundesstaat Nevada wurde vier Tage nach der Schliessung der Wahllokale die Demokratin Catherine Cortez Masto zur Siegerin des Senatsrennens erklärt. Damit verfügt die Demokratische Partei weiterhin über mindestens 50 Sitze in der zweiten Kammer des Kongresses. Da die Kammer 100 Sitze umfasst und bei einem Patt die Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag gibt, haben die Republikaner keine Chance auf eine gestaltende Mehrheit. Die Stichwahl um den letzten offenen Senatsplatz Anfang Dezember in Georgia ist für die Ermittlung der Mehrheit also nicht mehr ausschlaggebend.