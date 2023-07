US-Präsident in Finnland – Joe Bidens Besuch in Helsinki richtet sich vor allem an seine heimischen Wähler Der US-Präsident lässt keine Zweifel aufkommen: Dass Finnland in weniger als einem Jahr in die Nato aufgenommen wurde, ist vor allem sein Verdienst. Doch Joe Bidens Besuch ist nicht nur eine Freundschaftsgeste. Matthias Kolb , Alex Rühle aus Stockholm

Sie kennen sich seit Jahren: US-Präsident Joe Biden mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö. Foto: Kimmo Brandt (Keystone)

Joe Biden ist bestens gelaunt, als er von Sauli Niinistö im Präsidentenpalast in Helsinki begrüsst wird. Beide kennen sich seit Jahren und haben sich gerade erst in Vilnius wiedergesehen – beim ersten Nato-Gipfel, an dem Finnland nach jahrzehntelanger Neutralität als Mitglied teilgenommen hat. Als der finnische Präsident die Idee des Bündnisbeitritts im März 2022 und damit nur wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Weissen Haus vorsichtig erwähnt habe, habe er «nur drei Sekunden gebraucht, um Ja zu sagen», erklärt Biden vor laufenden Kameras.