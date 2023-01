TV-Serie «The Last of Us» – Joel dachte, ihn könnte nichts mehr bewegen – dann kam Ellie Die Serie um ein ungleiches Duo basiert auf einem Videospiel. Es ist die bisher gelungenste Verfilmung eines Games. Alexandra Bröhm

Die perfekte Besetzung für Ellie: Bella Ramsey in «The Last of Us». Foto: HBO

«Du bist Cargo», sagt Joel irgendwann zu Ellie, und zu diesem Zeitpunkt weiss man als Zuschauerin schon: So wie er das formuliert, meint er es nicht. Joel ist ein harter Typ. Ein Trauma und 20 Jahre Überlebenskampf haben ihn zu einem Mann gemacht, dem Emotionen so lästig sind wie die Zombies, die in «The Last of Us» manchmal auftauchen. Als er Ellie durch das halbe Land begleiten soll, fängt für Joel eine Reise an, die ihn auf verschiedene Weise fordert und verändert. Ellie ist viel mehr als nur Fracht.