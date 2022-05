Vernunft und Weitsicht wären gefragt, doch das hat Boris Johnson nicht im Angebot. Foto: Toby Melville (Getty Images)

Das rote Band gibt es in mehreren Ländern, damit wurden früher Regierungsdokumente zusammengebunden. Regierungsdokumente sind oft sperrig und überfrachtet, und deshalb steht das Red Tape etwa im Vereinigten Königreich symbolisch für etwas, das man lösen müsste: die rote Fessel der Bürokratie. Die britischen Politiker greifen gerne zu dieser Metapher, wenn sie sich neue Massnahmen überlegt haben, die zeigen sollen, dass alles besser wird. Gordon Brown wollte einst das rote Band des Steuersystems abstreifen, die Koalitionsregierung von David Cameron rief 2011 eine ganze Red Tape Challenge aus. Auch Boris Johnson hat nun ein rotes Band gefunden, das er loswerden will. Sein Motto zur Eröffnung der neuen Parlamentssaison am Dienstag lautete: «cut the EU red tape». Das rote Band der EU durschneiden.