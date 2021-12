Kampf gegen Omikron – Johnson setzt alles auf eine Massenimpfung Um neue scharfe Restriktionen vermeiden zu können, will der Premier allen erwachsenen Britinnen und Briten umgehend eine Auffrischimpfung anbieten – auch wenn das den Rest des Gesundheitswesens zum Stillstand bringt. Peter Nonnenmacher aus London

Eine «nationale Mission ohnegleichen»: Premierminister Boris Johnson besucht am Montag ein Impfzentrum in Westminster, London. Foto: Jeremy Selwyn (Getty Images)

Mit einem «phänomenalen» Impfkraftakt will die britische Regierung ihre Bevölkerung vor der nun auch in Grossbritannien erwarteten «Flutwelle» an Omikron-Erkrankungen retten. Bis Ende Jahr soll allen Erwachsenen, die noch keinen Booster erhalten haben, eine solche Auffrischimpfung angeboten werden im Vereinigten Königreich.

Für diese «nationale Mission ohnegleichen» will Premierminister Boris Johnson in Windeseile Hunderte neuer Impfzentren eröffnen lassen. Tausende Freiwillige werden aufgeboten, das Militär soll eingesetzt werden. Mehr als eine Million Impfungen müssten pro Tag verabreicht werden, um das Ziel zu erreichen – was bisher noch nie realisiert worden ist.