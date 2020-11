Höchste Ausgaben seit 30 Jahren – Johnson will Grossbritannien zur führenden Seemacht in Europa machen Neue Kriegsschiffe und Laserwaffen fürs Militär und die Schaffung eines neuen Weltraumkommandos mit Raketenstarts in Schottland: Der britische Premier rüstet nicht auf, sondern hoch.

Grosse Pläne fürs Königreich verkündet aus der Selbstisolation: Boris Johnson. Foto: Jessica Tayloer (UK Parliament/Keystone)

Grossbritannien will künftig wieder so viel Geld für Rüstung ausgeben wie zuletzt zum Ende des Kalten Krieges. «Die internationale Situation ist gefährlicher und kompetitiver als zu jeder anderen Zeit seit dem Kalten Krieg, und Grossbritannien muss zu seiner Geschichte und zu seinen Verbündeten stehen», sagte Premierminister Boris Johnson einer Mitteilung zufolge. «Um das zu erreichen, müssen wir unsere Ressourcen hochrüsten.» Daher sollen zusätzlich zum angestrebten Militärbudget innerhalb der kommenden vier Jahre weitere 16,5 Milliarden Pfund (knapp 18,5 Milliarden Euro) in die britische Armee fliessen.

«Unsere Pläne werden Hunderttausende Jobs in der Verteidigungsindustrie sichern», sagte Johnson am Donnerstag in einer Online-Schalte zu Parlamentariern. Ausserdem sollen 40’000 neue Jobs entstehen. «Ich habe beschlossen, dass die Ära der Kürzungen unseres Verteidigungshaushalts enden muss – und sie endet jetzt.» Die Oppositionspartei Labour begrüsste das Vorhaben, fragte aber nach, wie es finanziert werden solle. Johnson, der nach einem Kontakt mit einem Corona-Infizierten in Isolation arbeitet, antwortete darauf nicht.

Die USA begrüssten die Ankündigung. Grossbritannien sei der treueste und fähigste Partner der Vereinigten Staaten, teilte der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller in Washington mit. «Die Erhöhung der Ausgaben ist ein Zeichen für das Engagement für die Nato und unsere gemeinsame Sicherheit.»

Zuvor hatte sich die Regierung bereits darauf verständigt, die Militärausgaben jährlich – abhängig von der jeweiligen Inflation – zu erhöhen. Auf aktuellen Prognosen basierend wäre das über den Zeitraum von vier Jahren hinweg bereits ein Anstieg um mehr als 24 Milliarden Pfund im Vergleich zum Budget des vergangenen Jahres. Auf einem solchen Niveau seien die Investitionen zuletzt vor 30 Jahren gewesen, hiess es. Grossbritannien werde seine Position als Nato-Mitglied mit den grössten Militärausgaben in Europa zementieren, hiess es in der Mitteilung.

Revolution dank Laserwaffen

Mit dem Geld sollen unter anderem eine neue Cyber-Abwehreinheit und auch Weltraumprojekte finanziert werden. Dabei sollen 10’000 neue Jobs entstehen. Zudem plant der Premierminister, traditionelle Waffen durch Energiewaffen zu ersetzen; diese würden die Kriegsführung revolutionieren, so Johnson. Diese Laserwaffen sollen auch auf britischen Kriegsschiffen und Kampffahrzeugen zum Einsatz kommen.

Desweiteren habe sich Johnson geschworen, «die Position Grossbritanniens als führende Seemacht in Europa wiederherzustellen.» Dies werd eine Renaissance des britischen Schiffbaus in ganz Grossbritannien auslösen. In Glasgow und South Belfast, Appledore und Birkenhead, sagte Johnson.

Grossbritannien werde mehr von den Marineanlagen in den wichtigsten Regionen der Welt einsetzen, um die Schifffahrtswege zu schützen, «die unsere Nation versorgen, und wir werden die Erneuerung unserer nuklearen Abschreckung vorantreiben», fügte er hinzu.

Am Donnerstag wollte der Premier, der sich zurzeit in vorsorglicher Corona-Quarantäne befindet, dem Parlament seine Pläne genauer vorstellen. Am Mittwoch hatte er sich bereits per Videoschalte den Fragen der Abgeordneten gestellt.

SDA/nag