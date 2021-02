Corona-Lockerungen in Grossbritannien – Johnson will nichts überstürzen In England soll in Kürze die Aufhebung des Lockdown beginnen. Vor allem der Impf-Erfolg des Landes stimmt die Regierung hoffnungsfroh. Anfang März sollen die Schulen öffnen. Trotzdem warnen Wissenschaftler vor weiteren Rückschlägen. Peter Nonnenmacher aus London

Geht vorsichtig vor: Der britische Premierminister Boris Johnson besucht eine Chemiefirma im Nordosten Englands. Foto: Scott Heppell (Keystone)

Schritt für Schritt will die britische Regierung jetzt die Covid-Restriktionen Englands, die zu den striktesten der Welt gehören, wieder lockern. Seinen lang erwarteten «Fahrplan» dazu legte Premierminister Boris Johnson am Montag dem Unterhaus vor.

Vom 8. März an sollen alle englischen Schulen erneut den Betrieb aufnehmen – ungeachtet der Forderung der Lehrergewerkschaften nach einer vorsichtigeren und abgestuften Öffnungsweise. Zugleich sollen Menschen in Alters- oder Pflegeheimen wieder einzelne Familienangehörige empfangen können, um ihnen auch physisch nahe zu sein.

Im Freien soll es jedermann erlaubt sein, mit jeweils einer anderen Person zum Beispiel zu einem Kaffee oder einem Picknick zusammenzusitzen. Diese Erlaubnis soll drei Wochen später – kurz vor Ostern – erweitert werden auf Zusammenkünfte von zwei Haushalten oder maximal sechs Personen im Freien, oder auch im eigenen Garten, aber noch nicht drinnen im Haus.

Pflicht zur Distanz

Irgendwann im April sollen dann Universitäten, Friseursalons und die meisten Geschäfte erneut öffnen dürfen. Möglicherweise wird von da an auch der Gaststättenbetrieb im Freien gestattet. Und im Mai oder Juni sollen Restaurants und Pubs wieder vollständig öffnen können, wiewohl mit möglicher zahlenmässiger Begrenzung und weiterer Pflicht zur Distanz.

Ähnliche Lockerungen wie in England sind in Schottland, Wales und Nordirland geplant oder schon im Gang. Viele Briten glauben, dass die Zeit für eine solche Aufhebung von Restriktionen jetzt gekommen ist, nachdem die Infektionsrate und die Zahl der Klinik-Patienten seit Januar stark gesunken ist.

Vor allem hat inzwischen mehr als ein Viertel aller Briten mindestens eine Dosis Impfstoff erhalten. Mit einer gut geplanten und effizient durchgeführten Impf-Operation hat sich Grossbritannien eine bessere Ausgangslage im Kampf gegen das Virus verschaffen können. An manchen Tagen werden im Vereinigten Königreich eine halbe Million Menschen geimpft.

Einer Studie zufolge hat der Impfstoff AstraZeneca drei Wochen nach Verabreichung der ersten Dosis die Zahl der Einweisungen um 94 Prozent verringert.

Bis Mitte April sollen alle Personen im Alter von über 50 Jahren sowie alle besonders gefährdeten Bürger zumindest die erste Impfung erhalten haben. Und bis Ende Juli praktisch alle Erwachsenen im Land. Gute Nachrichten kamen am Montag von der Universität Edinburgh, die ermittelt hat, dass schon Impfungen der ersten Runde zu einer dramatischen Reduktion von Spitaleinweisungen führen. Der Edinburgh-Studie zufolge hat der Impfstoff AstraZeneca drei Wochen nach Verabreichung der ersten Dosis die Zahl der Einweisungen um 94 Prozent verringert. Pfizer kommt im selben Zeitraum auf 85 Prozent.

Entsprechend ist neue Zuversicht zu spüren – wiewohl die meisten Wissenschaftler warnen, dass absolut kein Grund zu leichtfertigem Handeln bestehe. Sie verweisen darauf, dass die Infektionszahlen trotz des erfreulichen Absinkens noch immer relativ hoch liegen – höher als im Schnitt der EU.

In jüngster Zeit hat sich die Abnahme der Infektionen in manchen Landesteilen auch bedenklich abgeflacht. Und immer wieder werden die Briten daran erinnert, dass sie mit zwischen 120’000 und 140’000 Corona-Opfern die höchste Gesamtzahl an Toten in Europa haben.

Besondere Sorge herrscht wegen der neuen Mutationen. Alles in allem müsse man, wenn man Restriktionen aufheben wolle, äusserst vorsichtig vorgehen, meint etwa der Uni-Bristol-Professor Adam Finn: «Denn ganz sicher ist nur eins – wenn wir zu schnell oder zu weitläufig lockern, handeln wir uns eine weitere Infektionswelle und einen erneuten Lockdown ein.»

Rechtspresse verlangt einen «Big Bang»

Eine solche Situation will auch Boris Johnson um jeden Preis vermeiden. Nachdem er sich im Vorjahr immer wieder zu voreiligen Versprechen hinreissen liess, dämpft der Briten-Premier neuerdings Erwartungen erst einmal. Im Unterschied dazu verlangen rund 70 Tory-Abgeordnete und die einflussreiche englische Rechtspresse ein sofortiges Ende des Lockdown, einen «Big Bang». Der «libertäre» Flügel der Konservativen fordert «Freiheit» spätestens zu Ostern, Ladenöffnungen, Kinoabende, vollen Pub- und Restaurant-Betrieb. In den Stadien sollten die Zuschauerränge wieder geöffnet werden. Und zum Sommer solle man reisen dürfen, «wohin man will».