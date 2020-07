Cervantes-Preisträger tot – Juan Marsé verstorben Der Katalane wurde wiederholt als Aussenseiter-Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. SDA

Der Autor Juan Marsé 2017 in Barcelona. Bild: Keystone

Der spanische Schriftsteller Juan Marsé ist tot. Der Katalane sei am späten Samstagabend im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Barcelona gestorben, teilte die Agentin des Autors, Carmen Balcells, am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt mit. Marsé galt als einer der grössten spanischen Erzähler der Gegenwart und wurde immer wieder als Aussenseiter-Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Neben vielen anderen Auszeichnungen bekam der Autor von «Letzte Tage mit Teresa» im Jahr 2008 auch den angesehenen spanischen Cervantes-Preis. (SDA)