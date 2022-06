Monsterdebatte im Parlament – Jubeltag für die Armee im Bundeshaus – die sechs Schlüsselzitate Die Schweizer Armee erhält massiv mehr Geld. Auch bei der Patrouille Suisse spielen die Kosten keine Rolle mehr. Und der Bundesrat darf die F-35 vor der Abstimmung kaufen. Markus Häfliger

Dem Ständerat ist sie 25 Millionen Franken pro Jahr wert: Die Patrouille Suisse im Januar 2022 vor dem Skirennen in Wengen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

In einer fast fünfstündigen Monsterdebatte fällte der Ständerat wegweisende Entscheide zur Zukunft der Armee. Wir erläutern sie anhand von sechs Schlüsselzitaten.

«Ich sehe einen Feuerwehrkommandanten, der vor einem brennenden Haus steht und seiner Gemeinde erst beantragen muss, die Motorspritze zu kaufen.» Werner Salzmann, Ständerat (SVP, BE)

Die Armee, so argumentierte Salzmann, brauche mehr Geld. Viel mehr! In der Ukraine zeige sich, dass immer noch Kriege mit Panzern, Artillerie und Kampfflugzeugen geführt würden. Darum müsse die Schweizer Armee nachrüsten, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten klein gespart worden sei.