Wahlk(r)ampf im Kanton Zürich – Judith macht den Mario GLP-Nationalrätin Judith Bellaiche eröffnet den nationalen Wahlkampf für Oktober 2023 – und verfolgt die Zürcherinnen und Zürcher in Graubünden. Wie kürzlich Mario Fehr. Die Redaktion

Das Original posiert vor dem Plakatmotiv: Judith Bellaiche in Davos. Foto: @judithbellaiche/Twitter

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Auch wenn erstere, die kantonalen Wahlen, erst grad vorbei sind (und alle ein bisschen genug davon haben) und letztere, die nationalen Wahlen, erst in acht Monaten stattfinden. Doch das Motto hat die Zürcher GLP-Nationalrätin Judith Bellaiche derart überzeugt, dass sie prompt ihren Wahlkampf lanciert hat. Nicht in Kilchberg, wo sie wohnt. Nicht im Kanton Zürich, wo sie wiedergewählt werden will. Sondern in Graubünden, wo sie Ferien macht. Und viele weitere Zürcherinnen und Zürcher, wie Bellaiche weiss. «Ich folge Euch überallhin», schreibt (oder droht?) sie in einem Tweet.