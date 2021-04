«Project X» im Zürcher Niederdorf – Jugendkrawalle ohne Krawall – und ohne Jugend Zürich erwartete Krawalle, doch es passierte nichts. Die Jugendlichen liessen alle ins Leere laufen. Sascha Britsko

Pro Jugendlichen ein Polizist: Bei der Zürcher Version der «Jugendkrawalle» langweilte sich selbst die Polizei. Foto: Sabina Bobst

«Wisst ihr, wo die Jugendkrawalle sind?», fragt eine leicht angetrunkene Frau, knapp 30 Jahre alt. «Wir dachten, wir hätten endlich eine würdige Nachfolge für uns gefunden. Wir sind zu alt, um mitzumachen, aber wir wollten ein bisschen gaffen.»

So ging es an diesem Freitagabend wohl vielen, die im Niederdorf unterwegs waren. Die Medien, Alte und die Polizei, alle suchten sie die Jungen. Alle waren da, um zu «gaffen». Wie viele Scheiben werden eingeschlagen? Wie viele Blumentöpfe umgeworfen? Als Vorsichtsmassnahme umzingelte die Polizei in Vollmontur das Niederdorf, alle paar Meter war ein Kastenwagen postiert.