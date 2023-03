Zürcher Kriminalstatistik 2022 – Jugendliche begehen weniger Straftaten Vermehrte Kontrollen brachten junge Zürcherinnen und Zürcher von Kriminaltaten ab. Grundsätzlich ist die Zahl der Straftaten aber höher als im Vorjahr – insbesondere wegen zwei Bereichen. UPDATE FOLGT

Die Polizei hat bei Jugendlichen unter anderem öfter Waffen sichergestellt. Foto: Keystone/Christof Schuerpf

Die Zahl der Straftaten ist im vergangenen Jahr im Kanton Zürich um neun Prozent gestiegen – insbesondere wegen Diebstählen. Zum ersten Mal nach mehreren Jahren ging aber die Jugendkriminalität wieder zurück.

Gemäss der am Montag vorgestellten Kriminalstatistik nahm die Zahl der jugendlichen Beschuldigten um fünf Prozent ab. Die Massnahmen der Kantonspolizei Zürich hätten Wirkung gezeigt, heisst es in einer Medienmitteilung. Dazu gehören etwa Kontrollen an neuralgischen Punkten, konsequente Sicherstellung gefährlicher Gegenstände und Waffen und die enge Zusammenarbeit mit Partnern. Habe das Wachstum im Bereich der Jugendkriminalität in den vergangenen zwei Jahren zunächst verlangsamt werden können, sei nun die Spitze gebrochen worden.

Diebstähle nahmen zu

In der Kriminalitätsstatistik schlägt sich die Aufhebung der Corona-Massnahmen nieder, wie es weiter heisst. Die Rückkehr des öffentlichen Lebens habe die Entwicklung der Kriminalität beeinflusst. So ist die Zunahme aller polizeilich bekannten Straftaten um rund neun Prozent hauptsächlich auf die Zunahme der – wieder möglichen – Diebstähle zurückzuführen.

Betrugsdelikte nahmen 2022 – ähnlich wie im Vorjahr – um rund 10 Prozent zu. Insbesondere jene im Internet, etwa bei Käufen auf Kleinanzeigeplattformen, beim Online-Anlagebetrug und Telefonbetrug.

Die Polizei hat zudem ihre Präsenz an öffentlichen Orten erhöht. Die zivilen Patrouillen wurden um gleich viele uniformierte Polizisten verstärkt.

Mehr Körperverletzungen in der Stadt

Identisch mit den Zahlen im Kanton sind jene in der Stadt Zürich. Auch hier nahmen die Straftaten um neun Prozent zu. In der Stadt Zürich gab es insbesondere mehr Vorfälle mit schwerer Körperverletzung.

Entwicklung der Kriminalität Abo Neue Zahlen aus dem Kanton Zürich Fünf Punkte, die bei der Zürcher Kriminalstatistik auffallen

ema/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.