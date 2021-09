Platznot in Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendliche in psychischen Krisen müssen warten

Platznot in Kinder- und Jugendpsychiatrie – Jugendliche in psychischen Krisen müssen in Zürich warten Die Zürcher Regierung hat acht Millionen Franken für zusätzliche psychiatrische Angebote bewilligt. Diese sind aber meist erst nächstes Jahr bereit. Susanne Anderegg

Die Akutstation für Jugendliche in der Klinik Schlosstal wird von 22 auf 34 Betten erweitert. Foto: Thomas Egli

Im Kanton Zürich fehlen Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche in psychischer Not, und zwar schon seit Jahren. Corona hat das Problem verschärft, denn diese Altersgruppe leidet besonders unter den Folgen der Pandemie. Grünen-Politikerin Wilma Willi zeigte sich am Montag im Kantonsrat besorgt darüber, dass die Suizidversuche von jungen Leuten zugenommen haben. Nathalie Aeschbacher (GLP) bemängelte, es gebe derzeit kein Angebot für kurzfristige Aufnahmen. Ein Kriseninterventionszentrum sei aber geplant, «dieses wird eine wichtige erste Massnahme sein».