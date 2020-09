Fall Zollikerberg – Jugendliche starben an «Atemlähmung nach Medikamentenüberdosis» Sie lagen tot in einer Wohnung in Zollikerberg: Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat nun die genaue Todesursache der beiden Jugendlichen bestätigt.

Abgesperrt: In diesem Mehrfamilienhaus in Zollikerberg sind zwei Jugendliche gestorben. Foto: Archiv

Am 16. August waren zwei Jugendliche in der Wohnung des Zürcher Rappers ZH Beats in Zollikerberg gefunden worden. Nun hat die Zürcher Staatsanwaltschaft die Todesursache bestätigt, über die der «Tages-Anzeiger» schon vor einer Woche berichtete. Demnach ist im Blut des 15-jährigen Stiefsohns des Rappers eine Mischung von verschiedenen Medikamenten gefunden worden. Es handelt sich laut der «gut informierten Quelle» um ein morphiumhaltiges Krebsmedikament und das Benzodiazepin Xanax.

Das hat die Staatsanwaltschaft Zürich am Donnerstag bestätigt. Wortwörtlich sagte die Staatsanwaltschaft gegenüber «20 Minuten»: «Gemäss Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin kann als Todesursache eine zentrale Atemlähmung bei Mischvergiftung mit Morphin und Alprazolam, einem Benzodiazepin, angenommen werden.»

Ein 18-Jähriger, der nun in Untersuchungshaft ist, hatte den Vorfall damals der Polizei gemeldet: In einer Wohnung in Zollikerberg (Gemeinde Zollikon) lägen regungslos eine Kollegin und ein Kollege. Er selbst befand sich ebenfalls in der Wohnung. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 15-jährigen Jugendlichen, beide Schweizer, feststellen.

mrs