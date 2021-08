16-Jähriger verhaftet – Jugendlicher in Wetzikon nach Auseinandersetzung schwer verletzt Am späten Samstagabend ist in Wetzikon bei einer Auseinandersetzung ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Tatwaffe war ein «spitzer Gegenstand».

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter bereits wenig später nach der Tat verhaften. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Am späten Samstagabend gerieten auf dem Chilbiplatz in Wetzikon zwei junge Männer aneinander. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde einer der beiden Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Die schnell vor Ort eigetroffenen Rettungskräfte leisteten medizinische Erstversorgung. Anschliessend wurde der 17-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich.



Der mutmassliche Täter konnte den Tatort vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Der 16-Jährige wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen wenig später auf dem Gemeindegebiet von Wetzikon angetroffen und verhaftet. Die Hintergründe dieses Streites sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand laufender Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich, eingeleitet wurden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen das Forensische Institut Zürich, die Kommunalpolizei Wetzikon, ein Rechtsmediziner des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich, ein Notarzt sowie ein Rettungsteam des Spitals Rüti im Einsatz.

mps

