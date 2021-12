Orthodoxes Gymnasium in Russland – Jugendlicher sprengt sich in Schule in die Luft In Serpuchow südlich von Moskau hat sich am Montagmorgen ein 18-Jähriger in einer orthodoxen Schule in die Luft gesprengt. Dies meldet das russische Innenministerium. UPDATE FOLGT

Der Innenhof der Konventschule in Serpuchow. (Archivaufnahme von 24. März 2021) Foto: Yuri Kadobnov (AFP)

In Russland hat sich ein Jugendlicher in einer Schule in die Luft gesprengt. Nach Angaben des russischen Innenministeriums wurden bei dem Vorfall am Montagmorgen an einer orthodoxen Schule in Serpuchow südlich von Moskau der Täter und mindestens ein weiterer Jugendlicher verletzt. Bei dem Täter handelte es sich den Angaben zufolge um einen 18-jährigen ehemaligen Schüler des zu einem Kloster gehörenden Gymnasiums.

Polizisten hätten die Lehrer und Schüler in Sicherheit gebracht, teilte das Ministerium weiter mit. Russische Nachrichtenagenturen berichteten unter Berufung auf Polizeikreise von mehr als sieben Verletzten.

In diesem Jahr gab es in Russland bereits einen Schusswaffenangriff in einer Schule und einen weiteren in einer Universität. Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete mit Blick auf derartige gewalttätige Vorfälle eine Verschärfung der Waffengesetze an.

AFP/sep

