Aus dem Bezirksgericht Uster – Jugendlicher wegen versuchter Tötung verurteilt Das Jugendgericht Uster spricht einen jungen Mann schuldig, der mit 16 Jahren einen anderen Jugendlichen mit einem Klappmesser angriff.

Das Jugendgericht des Bezirksgerichts Uster verurteilte einen heute knapp 18-Jährigen. Foto: Keystone/Alexandra Wey

Ein heute bald 18-jähriger Schweizer wurde am Donnerstag vom Jugendgericht Uster wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung im Notwehrexzess verurteilt, wie es in einer Mitteilung heisst. Es geht um Folgendes: Das Opfer stritt sich mit dem Beschuldigten und einer Drittperson – zuerst nur verbal, aber dann verpasste es ihm zwei Faustschläge ins Gesicht. Der Beschuldigte, der damals 16 ½ Jahre alt war, wehrte sich: Er packte sein mitgeführtes Klappmesser aus und stach drei Mal mit dem Messer auf das Opfer ein. Das Jugendgericht schreibt nun, er habe damit «billigend in Kauf genommen, dass der Geschädigte dabei tödlich verletzt werde».

Es sei für das Gericht unzweifelhaft, dass ein Jugendlicher in diesem Alter und durchschnittlichem Bildungsstand wisse, dass mehrere Stiche mit einer 8,5 cm langen Messerklinge gegen den Oberkörper einer anderen Person zum Tod führen können.

Gericht attestiert verminderte Schuldfähigkeit

Weil der Beschuldigte vor dem Messerangriff mit verbalen Beleidigungen und Schlägen gegen den Kopf vom Geschädigten traktiert wurde, hatte er Angst, ihm könne etwas zustossen. Deshalb hatte er das Messer hervorgeholt. Doch diese Abwehr mit dem Messer überschritt «jegliche Grenzen der angemessenen Notwehr, weshalb von einem Notwehrexzess auszugehen ist», schreibt das Jugendgericht. Trotz allem lasse sich der «brutale und mehrfache Einsatz des Messers nicht rechtfertigen». Und: Dass der Geschädigte ausser Narben keine bleibenden körperlichen Beeinträchtigungen hat, sei reines Glück.

Der Beschuldigte ist geständig. Er versuchte auch, dem Opfer nach seiner Tat zu helfen. Ausserdem hat ein forensisch-psychologisches Gutachten bei ihm festgestellt, dass er ein sogenanntes Reifedefizit aufweise und deshalb eine «leicht verminderte Schuldfähigkeit» vorhanden sei.

Der junge Mann wird vom Jugendgericht auch wegen Konsum von Marihuana und somit mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig gesprochen. Das Gericht bestraft ihn mit einem bedingter Freiheitsentzug von 18 Monaten unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren und einer Busse von 200 Franken. Zudem ordnet das Gericht eine ambulante Behandlung des Jugendlichen an.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

aho