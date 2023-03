Wahlen in Zürich – Junge Frauen gingen häufiger an die Urne Zwar steigt die Beteiligung an Urnengängen mit zunehmendem Alter. Bei den Wahlen vom 12. Februar haben Junge und Eingebürgerte, die erstmals wählen durften, aber aufgeholt.

Ältere Menschen gehen noch immer häufiger an die Urne, aber die Jungen holen auf: Ein Mann gibt am 12. Februar 2023 seine Stimme ab. Foto: KEYSTONE/Ennio Leanza

An den kantonalen Wahlen vom 12. Februar 2023 gingen 38,3 Prozent der Stadtzürcher Stimmberechtigten an die Urne. Das sind 2,1 Prozentpunkte mehr als bei den letzten Wahlen von 2019. Wie Statistik Stadt Zürich am Dienstag mitteilt, ist die Wahlbeteiligung von Frauen und Jungen dabei im Vergleich zu 2019 gestiegen.

Rund 50’000 Personen konnten dieses Jahr erstmals ihre Stimme an einem Urnengang in der Stadt Zürich abgeben. Am höchsten lag in dieser Gruppe die Beteiligung bei den Eingebürgerten – nämlich bei 41,8 Prozent. 2019 lag dieser Wert noch bei 33,1 Prozent. Bei den 18-jährigen Frauen lag die Beteiligung gemäss Medienmitteilung bei 32,0 Prozent, das ist eine Steigerung von 6,9 Prozentpunkten.

Ab 34 sinkt die Wahlbeteiligung der Frauen

Was die Wahlbeteiligung der Frauen generell anbelangt, halten die Statistikerinnen und Statistiker fest, dass sie ab dem 34. Lebensjahr konstant tiefer liegt als bei den Männern. Diese Differenz zwischen den Geschlechtern nehme mit steigendem Alter zu.

Im Allgemeinen steigt die Beteiligung an Urnengängen mit zunehmendem Alter insbesondere bei Männern und der Anteil der Wählerinnen und Wähler ist da am höchsten, wo das Einkommensniveau hoch ist: am Zürichberg, im Seefeld und in Ober- und Unterstrass.

Regionale Unterschiede

Die Mitarbeitenden von Statistik Stadt Zürich machen beim Wahlverhalten auch regionale Unterschiede aus. So haben sich 54,7 % der stimmberechtigten Personen in Fluntern an den kantonalen Wahlen beteiligt, was im vergleich zu 2019 einem Anstieg 10,7 Prozentpunkte entspricht.

In Hirzenbach wiederum ging nur ein Viertel der Stimmberechtigten an die Urne – 2,3 Prozentpunkte weniger als bei den letzten Wahlen.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.