Es gibt drei Haupteinflussfaktoren. Erstens die mentale Ebene, die psychische Anspannung. Alcaraz freute sich sicher sehr auf diesen Match. Er hatte die grossen Duelle von Djokovic, Nadal und Federer am Fernsehen verfolgt, nun war er plötzlich in einem solchen Spiel dabei. Das sorgt für sehr viel Emotionalität, und die löst Spannung aus. Der zweite Faktor ist die körperliche Fitness, das Herz-Kreislauf-System. Da gehen wir davon aus, dass Alcaraz gut aufgestellt ist. Der dritte Faktor ist die Energiefrage: Hat er genügend Mineralsalz im Körper? Hat er genügend getrunken? Bei ihm deutet in der Tat alles auf den ersten Faktor hin: dass diese spezielle Situation bei ihm auf der emotionalen Ebene etwas ausgelöst hat.

Das kann gut sein. Denn es gibt von der Muskulatur her auch ganz verschiedene Typen. Bei Alcaraz kann man aufgrund seiner Explosivität und seiner Muskelmasse davon ausgehen, dass er einen sehr hohen Muskeltonus hat. Das heisst, dass die Grundanspannung bei ihm höher ist als bei anderen. Und wenn er unter emotionalen Stress gerät, kann sich das auswirken. Spieler wie Gilles Simon oder Daniil Medwedew sind ganz andere Typen, was ihre Muskulatur betrifft, und daher wohl auch nicht so anfällig. Bei Roger hatte man das Gefühl, dass er immer extrem locker war. Das hilft natürlich.

Alcaraz wurde in einem wichtigen Moment in seiner Karriere von seinem Körper im Stich gelassen. Muss er nun Angst haben, dass ihm das immer wieder passiert?

Das glaube ich nicht. Er hat nun erfahren, was ein solcher Match auch emotional bei ihm auslöst. Das wird er das nächste Mal antizipieren. Er muss nun die Tools finden, um damit umzugehen. Dass er sowohl vor dem Match eine Spannung aufbauen kann, es aber im Match auch immer wieder schafft, abzuschalten. On und off ist extrem wichtig im Tennis. Du musst on sein in den Ballwechseln und off dazwischen. Den Körper kurz entlasten und den Geist auch. Es ist gut, wenn Alcaraz lachen kann auf dem Platz. Lachen kann die Anspannung lösen. An- und abschalten ist in einem drei-, vierstündigen Tennismatch unglaublich wichtig. Du kannst nicht ganze Zeit angespannt sein.