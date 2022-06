Neue Auswertung zu kriminellen Teenagern – Junge Ladendiebe mögen die Grünen Jugendliche Anhänger der Ökopartei klauen deutlich häufiger als Sympathisanten anderer Parteien. Warum ist das so? Dominik Balmer Nadja Pastega

Und schon ist die Schachtel verschwunden. Eine neue Auswertung zeigt, dass junge Sympathisanten der Grünen besonders häufig im Laden ins Regal greifen, ohne zu zahlen. Foto: Alamy Stock Photo

Die Grüne Partei in der Schweiz ist so erfolgreich wie nie in ihrer Geschichte – gerade auch wegen ihres Kampfs gegen den Klimawandel. Den Wählerinnen und Wählern ist dieses Engagement zum Wohle der Allgemeinheit offenkundig wichtig. Doch die Solidarität gilt nicht uneingeschränkt. Das zeigt eine neue Auswertung von Delinquenzforscher Dirk Baier von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bei Jugendlichen.