Junges interdisziplinäres Kulturfestival – Zürich feiert den Tod und neue Wege, mit ihm umzugehen Über den Tod spricht man nicht. Ein Tabu, das das «Hallo, Tod!»-Festival dieses Wochenende bricht. Evamaria Rist

Auf dem Friedhof Sihlfeld finden verschiedene Installationen und Events statt, unter anderem eine Gedenkaktion für auf der Flucht gestorbene Menschen. Foto: Jonathan Labusch

Die Street Parade feiert Lebenslust unter dem Motto «I Wish», Quartierfeste werben fürs gemütliche Zusammenkommen, und das «Hallo, Tod!»-Festival sagt in seinem Claim: «Du wirst sterben». Inmitten der sommerlichen Leichtigkeit soll plötzlich die eigene Endlichkeit zum Stadtgespräch werden.

Der Tod ist ein Tabuthema. Das möchte der Verein Kulturbande, der die dreitägige Veranstaltung organisiert, ändern. Denn: Auch wer mitten im Leben steht, ist vom Sterben umgeben. Weil das viele verängstigt und überfordert, möchte der Verein mit zahlreichen Installationen den Tod in den Alltag holen.

«Wir brauchen neue Wege, dem Tod zu begegnen», sagt Gabriela Meissner aus dem Festivalteam. Er sei verbannt in Spitäler und Pflegeheime und sei deshalb kaum mehr sichtbar in der Gesellschaft. Die unterschiedlichen Projekte sollen Besucherinnen und Besucher dazu anregen, über das Ableben zu sprechen.

Mit Technologie neue Berührungspunkte schaffen

So porträtiert Sarah Elena Schwerzmann in ihrem dokumentarischen Kurzfilm «08/15 – Der Tod als Alltag» drei Berufe, die tagtäglich mit dem Tod zu tun haben. Als Kino dient eine Holzkabine in Sargform. Ein Algorithmus setzt dabei die einzelnen Sequenzen immer wieder neu zusammen, insgesamt sollen damit über 25 Milliarden unterschiedliche Versionen entstehen.

Ein Sarg als Kino: Die Installation «08/15 – Der Tod als Alltag» von Sarah Elena Schwerzmann in Bern. Foto: PD / «Hallo, Tod!»-Festival

Auf diese Weise möchte die Künstlerin die Willkür von Leben und Tod aufzeigen. Während der Installation ist die Künstlerin vor Ort und interagiert mit dem Publikum. Die Festivalorganisatorin Meissner sieht in neuen Technologien und sozialen Medien Chancen, neue Berührungsmöglichkeiten zu schaffen. Das könne zum Beispiel ein Sterbeblog sein, in dem eine todkranke Person ihre letzte Lebensphase dokumentiert und das eigene Sterben öffentlich macht.

Am Festival können solche Möglichkeiten ausprobiert werden. Meissner, die auch Audiobiografin ist, zeigt in ihrem Erzählcafé, wie eine Rückschau auf das eigene Leben funktionieren kann. Sie zeigt den Besucherinnen und Besuchern, wie es sich anfühlt, auf das eigenen Leben zurückzublicken und sich dabei aufzunehmen.

Was denkt aber eine künstliche Intelligenz über das Sterben? Dieser Frage geht Manuel Flurin Hendry mit seiner Installation «The Feeling Machine» nach. Er hat ein virtuelles Wesen kreiert, dem er ein Gesicht und eine Stimme gegeben hat. Neugierige können mit «Stanley» sprechen und sich nach seinen Gefühlen erkundigen. Das Minitheater Hannibal spricht mit Kindern über den Tod. Das Stück «Plüsch-Himmel» thematisiert auf spielerische Art und Weise, wie und was der Himmel sein könnte.



Auf dem Friedhof Sihlfeld ist «Stanley», eine KI-Installation, mit der man über seine Gefühle sprechen kann. Foto: Jonathan Labusch

Das Festival findet bereits zum zweiten Mal statt, die erste Ausgabe war vor zwei Jahren. Dazwischen gab es einige kleinere Events. Die Installationen und Projekte sind verteilt auf Standorte, darunter der Friedhof Sihlfeld, das Kulturhaus Helferei und die Wasserkirche.

Die Orte sind gemäss Meissner so gewählt, dass sie mitten in der Stadt sind, weil der Tod auch mitten in der Gesellschaft ist. Der Verein Kulturbande ist ein Netzwerk aus Zürcher Kunst- und Kulturschaffenden, das den gesellschaftlichen Wandel erforschen will.

Evamaria Rist ist Praktikantin im Ressort Zürich. Sie studiert Kommunikation an der ZHAW in Winterthur. Mehr Infos

