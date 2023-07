Wegen Japankäfer in Kloten – Junioren-Natispiele in Kloten wegen gefrässigen Käfers gefährdet Bund und Kanton kämpfen gegen den Japankäfer. Es gibt eine Pestizidaktion, Erdverschiebungen sind untersagt, und Rasenwässern ist verboten. Das hat Folgen. Christian Wüthrich

Der eingebaute Rasensprenger muss auf Anweisung des Bundes und des Kantons abgeschaltet bleiben auf der Fussballanlage Stighag in Kloten. Foto: Raisa Durandi

Zuerst habe er noch gelacht, erzählt ein besorgter Präsident des FC Kloten. Doch seit Peter Wartmann am Dienstag etwas mehr über den Japankäfer erfahren hat, ist es mit der Heiterkeit vorbei. «Das Lachen ist mir definitiv vergangen», sagt er, als er allmählich abschätzen kann, was der Fund des «quarantäne­pflichtigen Schädlings­organismus», wie das ominöse Insekt vom Bund auch genannt wird, bedeutet.

«Uns trifft es nun zur dümmsten Zeit», erzählt Wartmann. Die ersten Mannschaften der Herren sowie der Frauen sind bereits am Trainieren, und in den nächsten Tagen und Wochen wird auch die Saisonvorbereitung aller übrigen Stufen folgen.

Just zu diesem Zeitpunkt tritt nun für ganz Kloten ein allgemeines Wässerungsverbot für Rasen- und Grünflächen in Kraft. Denn jetzt fliegen die Weibchen und legen ihre Eier bevorzugt in feuchte Böden, vor allem in Rasen und Wiesland.

Der Japankäfer hat sich erstmals nördlich der Alpen in einer Population festgesetzt – in Kloten. Illustration: PD / Kanton Zürich

Bis Ende September gilt ab sofort ein Bewässerungsverbot für öffentliche wie auch private Rasen- und Grünflächen in der ganzen Stadt Kloten. Nach ersten Einzelfunden des Japankäfers bei einer Routinekontrolle am 12. Juli in einer nahen Falle muss es nun schnell gehen. Im Umkreis von zwei Kilometern rund um Kloten ist eine Schutzzone zur Gebietsabgrenzung errichtet worden. Als «Befallsherd» ist mittendrin die Fussballanlage Stighag definiert worden.

Zwei Monate ohne Bewässerung

Deshalb wollen die Behörden mit einem Rasensprinkler­verbot bis Ende September den Käfern die Eiablage schwer machen. Für den FC Kloten in der behördlich festgelegten Zone zur Gebietsabgrenzung bedeutet das: Über zwei Monate muss der lokale Fussballclub ganz ohne künstliche Bewässerung seiner sportlichen Grundlage auskommen. «Bei uns spielen rund 750 Fussballerinnen und Fussballer in 30 Teams», gibt der Präsident zu bedenken.

Der Japankäfer ist im Vergleich zum Mai- oder Junikäfer deutlich kleiner, aber noch viel gefrässiger, was ihn zum ultimativen Schädling macht. Foto: Christian Wüthrich

Wie das gehen soll, kann er sich noch nicht genau vorstellen. Und obendrein hat man am 15. und 17. August noch die Junioren­national­mannschaft zu Besuch auf der Anlage. Die Schweizer U-17-Nati der Herren sollte zweimal gegen Schottland spielen auf dem Klotener Stighag. Sogar das Schweizer Fernsehen SRF sei daran interessiert und wolle vor Ort filmen. «Wenn wir nicht wässern können, sind diese beiden Spiele wohl hochgradig gefährdet», sagt Wartmann.

Gegen 10’000 Franken Schaden drohen

Er sei schon mit dem Verband in Kontakt, könne aber noch nicht mehr dazu sagen. Falls Kloten die Spiele entzogen würden, wäre das nicht nur eine Enttäuschung für den lokalen FC, sondern würde auch ins Geld gehen. Auf gegen 10’000 Franken würden sich die finanziellen Einbussen bei einer Absage wohl belaufen, schätzt der höchste FC-Vertreter die Folgen, falls es so weit kommt.

Am meisten Angst hätten sie nun vor einem Platzverbot auf ihrer eigenen Anlage. Ein Kunstrasen für 30 Teams reiche nie und nimmer für Training und Spielbetrieb. «Falls wir nicht mehr auf den Platz können, wäre das der ‹Super-GAU› für uns», sagt der Präsident. Dann müsste der Verband einschreiten, weil die Saison gefährdet wäre.

Genetische Herkunfts­abklärung läuft

Wartmann übt jedoch keine Kritik an den Vorgaben der Behörden. Dass man gegen den Japankäfer vorgehen muss, leuchtet ihm ein. «Das ist uns natürlich auch klar, und wir stehen voll hinter den Massnahmen.» Was droht, sehe man ja in Italien, ist der FC-Präsident, der selber am Flughafen arbeitet, bestens im Bilde. Er selber hat den Verdacht, dass der aggressive Schädling via Fracht aus Mailand nach Kloten gekommen sein könnte. Aber nicht etwa via Flugzeug, sondern auf dem Landweg. Denn praktisch täglich verkehrten Camions aus dem lombardischen Japankäfer-Hotspot Mailand Malpensa als sogenannter «Luftfracht­ersatzverkehr» durch die Alpen nach Kloten.

An einem einzigen Wirtsstrauch im Piemont haben die Fachleute so viele Japankäfer gefunden, dass der ganze Behälter damit gefüllt ist. Foto: Christian Wüthrich

Die zuständigen Ämter sind derweil noch an genetischen Abklärungen. Bis in rund einer Woche werde man wissen, welchem Stamm die Klotener Käfer am nächsten sind. Dann wird sich auch sagen lassen, ob sie direkt per Flugzeug von Asien, aus Nordamerika oder doch eher per Zug, Lastwagen oder Auto aus dem ebenfalls stark betroffenen Tessin, respektive aus Norditalien, eingeschleppt wurden.

25 Gemeinden betroffen beim Grüngut

Nebst dem Wässerungsverbot für alle gilt in der «Kampfzone» Kloten ab sofort auch ein Verbot, Bodenmaterial und Gartenerde abzutransportieren, da man fürchtet, es könnten Eier und Engerlinge weiter verschleppt werden. Ebenso dürfen keine Blumentöpfe aus Kloten weggebracht werden und kein Kompost und auch kein Schnittgut von Sträuchern und Bäumen.

In einer weiteren Pufferzone, rund 5 Kilometer um Kloten herum, darf kein «Pflanzenmaterial aus der Grüngutpflege» abtransportiert werden. Es darf die besagte Zone, welche insgesamt 25 Gemeinden umfasst, nicht verlassen.

Die Gemeinden der Pufferzone Die Massnahme in der sogenannten Pufferzone (Abtransport von Pflanzenmaterial aus Grüngutpflege bis 30. September verboten) gilt für folgende Gemeinden: Bachenbülach, Bassersdorf, Brüttisellen, Brütten, Bülach, Dietlikon, Dübendorf, Embrach, Glattbrugg, Höri, Lindau, Lufingen, Niederglatt, Niederhasli, Nürensdorf, Oberembrach, Oberglatt, Opfikon, Regensdorf, Rorbas, Rümlang, Wallisellen, Winkel, Zürich. Ausnahmen gibts, wenn das Grüngut während der Lagerung ausserhalb der Zone insektensicher mit einem Netz abgedeckt oder gehäckselt wird.

Gleich neben der Fussballanlage Stighag liegt der Gartenbauwerkhof von Alt-Stadtrat Max Eberhard. «Wir haben mehrere Käfer gefunden hier», räumt er ein. Die Behörden hätten aber gut reagiert und vor allem schnell informiert, lobt der langjährige Bauvorsteher Klotens. Die Bekämpfung des Käfers sei extrem wichtig, bestätigt auch er. Die Auflagen seien zu erfüllen. «Wir haben Platz hier, um Material zwischenzulagern, falls nötig.» Ansonsten lasse man es vor Ort liegen oder werde nach Möglichkeit alles häckseln, damit die Käfer und ihre Larven ausgemerzt würden.

Alt-Stadtrat macht bei Bekämpfung mit

Für den Rasen der Fussballanlage sieht er noch lange nicht so schwarz wie FC-Präsident Wartmann. «Der Rasen ist heuer so schön wie lange nicht mehr»; zumal es jetzt auch noch regne, dürfte er sicherlich bis zu den Junioren-Natispielen halten, sagt Eberhard.

Auf Donnerstag ist ein Grosseinsatz des Zivilschutzes in Kloten angekündigt. «Ich werde auch mitmachen, das ist für mich keine Frage.» So greift Max Eberhard auch zu einem grossen Sprayer, wenn es darum geht, dass alle Klotener Gärten und Grünflächen in der näheren Umgebung des Stighags mit einem Pestizid bespritzt werden. «Wir müssen diesen Schädling jetzt möglichst erwischen, bevor er seine Eier im Boden ablegt.» Der Kanton und die Stadtregierung haben dazu den Zivilschutz mit 80 Personen aufgeboten. Sie haben den Auftrag, auch Privatgärten zu spritzen – falls nötig unter Beizug der Polizei.

«Wir sind darauf angewiesen, dass alle mitmachen und die Massnahmen mittragen.» Regula Kaeser (Grüne), Vizestadtpräsidentin Kloten

Die Vizestadtpräsidentin Regula Kaeser (Grüne) ist sich bewusst, dass dies nicht überall gut ankommen wird, als sie am Dienstag zusammen mit Fachleuten von Bund und Kanton in Zürich vor die Medien tritt. Aber sie stellt sich voll und ganz hinter das Vorgehen. «Ich bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wir sind darauf angewiesen, dass alle mitmachen und die Massnahmen mittragen.»

Christian Wüthrich ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat einen Kommunikationsabschluss der ZHAW und arbeitet seit 2002 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.