Die besten Beizen im Jura – Jurastreifzüge von Ost nach West Wer sich treiben lassen und die Zeit verbummeln will, wird im Jura glücklich. Wie und wo das am besten geht, weiss unser am Jura-Nordfuss wohnhafte Autor. Martin Jenni

Tief im Westen: Bergwirtschaft Tiefmatt. Foto: PD

Als nordöstlichster Ausläufer beginnt der Schweizer Jura bereits in Schaffhausen. Klar, mehr geologisch als emotionell, und selbst im Aargau kommt noch kein so richtiges Jura-Feeling auf. Jurapark Aargau hin oder her. Mit dem solothurnischen Jura werden Erinnerungen an den verstorbenen Jahrhundertbundesrat Willi Ritschard wach, und im Kanton Jura, im Berner, Neuenburger und Waadtländer Jura wirds so richtig wild. Ja, und dann wäre da noch der französische Jura, der sich durch den dahinmäandernden Doubs sozusagen grenzenlos mit der Schweiz vereint. Im Jura finden sich Plätze zum Durchatmen. Leben in der Provinz, mit Winzern und Wildrosenhecken, Flüssen und Quellen, mit Beizen, Käse, Wein, Absinth und Enzian. Land zum Entdecken.