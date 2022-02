Gastkommentar – Kämpfen wir für eine plastikfreie Zukunft! Tun wir nichts, schwimmt dereinst mehr Plastik als Fische in den Weltmeeren. Wiederverwenden, Verwerten oder gar Vermeiden – es gibt zum Glück einige Handlungsoptionen, dies zu verhindern. Brunello Wüthrich , Matthias Wüthrich

Eine Meeresschildkröte versucht einen Plastiksack zu essen – sie hält ihn für eine Qualle. Foto: Keystone

Die Fakten sind bekannt: Überflussgesellschaft, Überverpackungen mit Plastik, nicht nur in der industrialisierten Welt, sondern auch in Entwicklungsländern – und der Müll landet nicht nur in den Verarbeitungseinrichtungen, sondern in der Umwelt: Erde, Flüsse, Seen, Meere.

Aktuelle Forschungen zeigen, dass sich in unseren Ozeanen 24,4 Trillionen Mikroplastikpartikel finden. Deren Gesamtgewicht von 82'000 bis 578'000 Tonnen entspricht ca. 30 Billionen Halbliter-Plastikflaschen. Die Ellen-MacArthur-Stiftung prophezeit, dass – wenn nicht entscheidend etwas dagegen getan wird – bis 2050 nach Gewicht in den Ozeanen mehr Plastik als Fisch vorkommen könnte.

Fische, Meeressäugetiere und Seevögel verwechseln Plastik im Meer mit ihrer natürlichen Nahrung und ersticken qualvoll daran. Menschen, die Meeresfrüchte essen, konsumieren ungewollt selbst Mikroplastik. Diese sind inzwischen sowohl im Trinkwasser als auch weltweit in den Ozeanen aufzufinden. Plastik ist überall: im Wasser, in der Luft, im Boden, von der Arktis bis zu den Alpen, in der Nahrungskette von Plankton bis zu den Säugetieren, inklusive des Menschen.

Plastik ist überall und hat längst den Weg in die Nahrungskette bis hin zum Menschen gefunden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Jeder Mensch konsumiert wöchentlich ca. 5 Gramm Plastik, das entspricht der Grösse einer Kreditkarte, mit unbekannten Auswirkungen auf die Gesundheit: Es handelt sich hier nicht nur um Plastik selbst, sondern auch um Additive wie Weichmacher, UV-Stabilisatoren und bromierte Flammschutzmittel. Additive in Kunststoffen können teils sehr toxisch und schwer abbaubar sein.

Auch ist zu wenig bekannt, dass die Plastikproduktion schädlich für das Klima ist: 20 Prozent des gesamten globalen Erdölkonsums wird in der Produktion von Plastik verwendet. Das sind jährlich 2,8 Gigatonnen CO2-Emissionen, was dem Ausstoss von 615 Kohlekraftwerken entspricht. Das sind erschreckende Zahlen, die namentlich der Industrie, der Politik und den Konsumentinnen und Konsumenten nicht gleichgültig sein dürfen.

Fünf Forderungen an Industrie und Politik

1. Ein Systemwandel ist notwendig: vom Einweg-Businessmodel zu alternativen Zuliefersystemen, basierend auf Mehrweg-Systemen. Es braucht eine Lokalisierung der Produktion der Güter (Lebensmittel usw.) und des Transports zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Deshalb sollten verbindliche Ziele für Mehrweg-Lösungen festgelegt werden.

2. Alle Einweg-Verpackungen sind sofort abzuschaffen.

3. Die Plastikproduktion soll transparent offengelegt werden.

4. Es soll in Mehrweg-Systeme investiert werden.

5. Es soll kein Übergang zu Papier/Karton-Verpackungen oder zu «Bioplastic» gefördert werden.

Stofftaschen statt Plastiksäcke: Es gibt ganz simple Dinge, die jeder von uns tun kann, um die Plastikflut zu reduzieren. Foto: Getty Images

«Reduce» (reduzieren), «reuse» (wiederverwenden), «recycle» (wiederverwerten) – das Nachhaltigkeitsportal Utopia sammelt laufend, was jeder von uns beitragen kann, um Müll und Verschwendung zu vermeiden. Dazu kommen noch «refuse» (ablehnen) – etwa Werbung im Briefkasten, vorgeschnittenes Obst in Plastikverpackungen oder Gratiszeitschriften bei Werbeaktionen – und «rot» (kompostieren).

Einige konkrete Beispiele: Um die Menge an Dingen, die wir wegwerfen, zu reduzieren, sollten wir hochwertige, langlebige Produkte kaufen. Wir müssen neue Wege finden, Dinge zu verwenden, statt sie wegzuwerfen, indem wir ihnen einen neuen Sinn geben. Setzen wir uns ein, dass unsere Stadt / unser Dorf zur Mehrweg-Stadt wird.

Beteiligen wir uns, dass wir Schluss machen mit der Plastikflut. Kämpfen wir für eine plastikfreie Zukunft!

