Altlastensanierung an der Töss – Kahlschlag im Zürcher «Mini-Grand-Canyon» Bei Embrach kommt es an der Töss zu grossen Eingriffen in die Flusslandschaft. Naturschützer zeigen sich besorgt, der Fall beschäftigt mittlerweile auch die Politik. Martin Huber

Grossflächig abgeholzt: So präsentiert sich das Steilufer der Töss gegenüber der Jagdschiessanlage Embrach derzeit. Foto: Dominique Meienberg

Für den WWF ist es eine «Gewässerperle»: Die Töss zwischen Dättlikon und der Tössegg gehört zu den landschaftlich besonders reizvollen Flussabschnitten im Kanton Zürich. Der Fluss windet sich dort durch eine weitgehend unberührte Landschaft, darunter auch durch eine kleine, nur schwer zugängliche Schlucht. Mit ihren steilen Felswänden erinnert diese stellenweise an eine Art Grand Canyon im Kleinformat.

Doch derzeit bietet das sonst so wildromantische Tössufer bei Embrach einen ungewohnten Anblick. Das Naturidyll ist zu einer Grossbaustelle geworden. Baufirmen sind mit schwerem Gerät am Werk. Bagger graben Erde ab, Lastwagen fahren hin und her, auf beiden Seiten des Flusses wurde massiv gerodet, am Ufer türmen sich riesige Haufen von Baumstämmen auf.