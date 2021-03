Vorwürfe gegenüber Dolder-Besitzer – Kaiser’s Reblaube schliesst – nicht nur wegen Corona Das Restaurant Kaiser’s Reblaube schliesst bald. Die Wirtin sagt, es gebe neben der Pandemie noch weitere Gründe. Besitzer Urs E. Schwarzenbach wehrt sich . Thomas Zemp

Traditionsreich: Das Restaurant Kaiser’s Reblaube in der engen Glockengasse nahe der Bahnhofstrasse. Foto: Mara Truog

Noch drei Monate, und dann ist Schluss. Ende Juni wird die Wirtin der Kaiser’s Reblaube – ein Restaurant mit gutem Namen und grosser Tradition – die Türen definitiv schliessen. Und öffnen wird das Lokal unter ihrer Leitung nicht mehr, auch wenn der Bundesrat irgendwann den regulären Betrieb von Restaurants wieder zulassen wird.

Den Mietvertrag hat Wirtin Beatrix Ehmann auf Ende Juli gekündigt – den letzten Monat wird sie zum Aufräumen und Abschliessen nutzen. Am Mittwochvormittag hat sie das Personal informiert. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss sie künden. Die Reblaube sei für sie «die schönste Beiz der Stadt», schreibt sie in einem Mail an Stammgäste, Anwohnerinnen und Anwohner sowie an ihre Lieferanten.