Sonnencreme aus Zürich im Test – Kakaosamen und Kokosnuss helfen der Haut Wir haben die Sonnencreme von Puru getestet. Sie riecht gut und schützt zuverlässig, hinterlässt aber Spuren. Lea Schepers

Die Sonnencreme von Puru ist für Körper und Gesicht gedacht. Foto: Lea Schepers

Kokos und Kakao, eindeutig. Beim Einreiben mit der Pure Sonnencreme von Puru steigt einem der Geruch rasch in die Nase. Er ist intensiv, aber nicht aufdringlich. Man schnuppert gerne daran. Obwohl der Kakaogeruch auch an die Aufwärmpausen im Gipfelrestaurant während der Skiferien erinnert. Der Kokosduft bringt einen an die Meeresküste und erinnert an warmen Sand und morsches Treibholz.