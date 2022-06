Was genau hast du mit Stickstoff gemacht?

Ich konnte einen Apfel an einem Stück Schnur in einen grossen Behälter runterlassen. Der war mit Stickstoff gefüllt. Der Apfel blieb eine Weile da drin. In der Zwischenzeit durfte ich weiter experimentieren und in eine leere Cola-Flasche flüssigen Stickstoff abfüllen. Dann setzten wir einen Verschluss oben auf die Flasche und stülpten einen Ballon darüber. Der wurde dann aufgeblasen und wurde ganz gross.