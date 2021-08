Neues Zeitalter in der Leichtathletik – Kambundji feiert so locker und schnell wie nie einen Prestigesieg Die Sprinterinnen fahren beim Diamond-League-Meeting von Eugene fort, wo sie in Tokio aufhörten: in einer neuen Zeitrechnung. Die Bernerin kommt dabei ins Fliegen. Marco Oppliger , Monica Schneider

Mujinga Kambundji holt sich über 200 Meter mit einer Fabelzeit den Sieg. Foto: Andy Nelson (Diamond League AG)

Sie war sich schon an den Olympischen Spielen in Tokio sicher gewesen. Dort hatte die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah bereits gesagt, dass sie über 100 m eine Zeit in der Nähe des Weltrekords von 10,49 Sekunden laufen könne. Wohl war dabei niemandem gewesen. Denn die Fabelmarke stammt aus dem Jahr 1988 und von der umstrittenen Florence Griffith-Joyner. Die Amerikanerin, die im Jahr darauf zurücktrat und 1998 erst 38-jährig verstarb, hält auch den Weltrekord über 200 m (21,34).

Thompson-Herah wurde dann in 10,61 zum zweiten Mal Olympiasiegerin – um nun am Samstag in Eugene (Oregon) alle erneut in Erstaunen zu versetzen: Sie war beim Diamond-League-Meeting gegen die gleichen Konkurrentinnen wieder die Schnellste. In 10,54 bei leichtem Rückenwind (+ 0,9m/sec) steigerte sie sich abermals und kam bis auf einen Hauch an den Weltrekord heran.