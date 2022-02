Weltklasseleistungen in Magglingen – Kambundji und Ehammer brillieren und sind bereit für die WM Die Bernerin sprintet an den Hallenmeisterschaften zur drittbesten Zeit weltweit, der Appenzeller springt wieder weit über 8 Meter hinaus. Monica Schneider

Nationaler Titel Nummer sieben über 60 m: Mujinga Kambundji (r.) liess ihren Gegnerinnen keine Chance. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Natürlich, der Trainer findet immer ein Haar in der Suppe. Auch als Mujinga Kambundji am Samstag an den nationalen Meisterschaften in Magglingen ein herausragender Sprint über 60 m gelingt und damit unterstreicht, dass sie bereit ist für die Hallen-WM in drei Wochen in Belgrad. In 7,05 Sekunden gewann die 29-Jährige das Rennen und war erst einmal, vor vier Jahren, schneller gewesen (7,03). Und: In dieser Hallensaison liessen sich weltweit erst drei Athletinnen mit tieferen Zeiten stoppen – keine von ihnen war unter sieben Sekunden geblieben.