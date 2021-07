Olympia-News - Kambundji und Heinzer tragen Schweizer Fahne +++ Kreativdirektor der Eröffnungsfeier entlassen +++ Schock für deutsche Kajak-Crew +++

Polen nominiert zu viele Schwimmer

Nachdem sechs Schwimmer des polnischen Olympia-Teams wegen fehlender Startberechtigung aus Tokio abreisen mussten, hat Polens Sportminister Piotr Glinski Aufklärung vom Schwimmverband des Landes gefordert. «So eine Situation darf sich in einem professionell geführten Sportverband nicht ereignen», hiess es in einer Erklärung des Ministeriums.

Jan Holub, Aleksandra Polanska, Dominika Kossakowska, Alicja Tchorz, Bartosz Piszczorowicz und Mateusz Chowaniec gehörten dem 23-köpfigen Schwimm-Team Polens an. Sie waren bereits in Tokio angekommen, als das Nationale Olympische Komitee am Samstag bekannt gab, dass der polnische Schwimmverband zu viele Athleten für den Start nominiert hatte – und nicht alle überhaupt die nötige Startberechtigung hatten. Am Sonntag landeten die sechs Schwimmer wieder in Warschau.

Um sicher für die Olympischen Spiele zugelassen zu werden, müssen Schwimmerinnen und Schwimmer die sogenannte A-Norm unterbieten. Athletinnen und Athleten mit B-Norm müssen zunächst vom Weltverband als Olympia-Teilnehmer bestätigt werden. Diese Bestätigung aber lag nicht vor.

Polens Schwimmteam ist an Olympia doch kleiner als vom Verband im Vorfeld angenommen. Sechs Athleten mussten unverrichteter Dinge wieder aus Tokio abreisen. Foto: Getty Images

In einem offenen Brief forderten 22 der 23 Mitglieder des Schwimmkaders den Rücktritt von Schwimmverbandschef Pawel Slominski. Dieser hat sich in einer Erklärung für das Organisationschaos entschuldigt, ist aber bislang weiter im Amt. (dpa)