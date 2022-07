WM-Final über 200 m – Kambundji wird Achte und sprintet zuletzt wie in «Stöggelischuhen» In 22,55 kann Mujinga Kambundji nicht an die Leistung des Halbfinals anknüpfen, ist aber dennoch zufrieden. Weltmeisterin wird erstmals Shericka Jackson (JAM). Monica Schneider

Gratulation für die Silbergewinnerin: Mujinga Kambundji umarmt Shelly-Ann Fraser-Pryce. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Nach ihrem herausragenden fünften Platz über 100 m wurde Mujinga Kambundji über die doppelte Distanz in 22,55 Sekunden Achte. Im unheimlich dicht besetzten Final setzten sich die Jamaikanerinnen wie letztes Jahr an den Olympischen Spielen durch. Shericka Jackson wurde in der Fabelzeit von 21,45 erstmals Einzel-Weltmeisterin und sprintete zur zweitbesten Zeit je. Auf den Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (USA) aus dem Jahr 1988 verlor sie nur elf Hundertstel. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die 35-jährige fünffache Weltmeisterin über 100 m, wurde Zweite in 21,81.

Aufgrund ihrer Qualifikationszeit von 22,05 musste die Schweizerin auf der wenig geliebten Bahn 1 mit der engen Kurve starten – und glaubte, diese zwar gut gelaufen zu sein, wohl aber zu viel Energie verloren zu haben. Das sah ihr Trainer Adi Rothenbühler gleich, «da betrieb sie zu Beginn zu viel Aufwand und lief hinten heraus wie in Stöggelischuhen».

«Das schwierigste Rennen war der Halbfinal, und ich bin stolz, dass ich dort meine Leistung brachte.» Mujinga Kambundji

Kambundji war im Vergleich zum Halbfinal eine halbe Sekunde langsamer, dort war sie in 22,05 Schweizer Rekord gelaufen. In Doha vor drei Jahren hatte sie die Bronzemedaille in 22,51 gewonnen. «Es ist keine gute Zeit», sagte sie sehr ehrlich, aber mit einem Lächeln, das verriet, dass sich die Enttäuschung in Grenzen hielt. «Das war nicht mein bestes Rennen dieser WM, ich möchte das aber keineswegs auf die Innenbahn abschieben», sagte sie. Sie betonte wieder, wie wichtig es ihr gewesen sei, überhaupt den Final erreicht zu haben, «das schwierigste Rennen war der Halbfinal, und ich bin stolz, dass ich dort meine Leistung brachte. Ich wusste, dass ich für den Einzug in den Final-Rekord laufen muss, das ist mir gelungen.»

Dieser Kampf sei gleichzeitig die Motivation für die nächste Saison. «Da will ich so weit sein, dass ich leichter durch den Halbfinal komme.» Sie freue sich über Rang 5 über 100 m und den nationalen Rekord über 200 m – «zudem habe ich ja in vier Wochen an der EM in München noch einmal eine grosse Chance.»

Nun einen Tag die Beine hoch lagern

Nun kommt Kambundji zu einem freien Tag. Es ist eine Premiere an einer Grossveranstaltung, dass sich die Leaderin der 4x100 m-Staffel den Vorlauf (Nacht auf Samstag, 02.40 Schweizer Zeit) am Fernsehen anschauen kann. Die 30-Jährige soll nach sechs Rennen in sechs Tagen wieder Kraft für den Final sammeln. «Ich habe die anderen Sprinterinnen in diesen Tagen kaum gesehen, weil ich so viel unterwegs war. Nun werde ich ihnen aber schreiben, dass ich voll da bin für die Staffel.» Sie sei überzeugt davon, dass es alle gut machen würden, «es sind alle top motiviert.»

Ihr Trainer ist auch der neue Staffelcoach, und er ist in der komfortablen Ausgangslage, eine Rochade zu versuchen. Die Schweizerinnen starten in der Besetzung Géraldine Frey (Start), Sarah Atcho, Salomé Kora und Schlussläuferin Ajla Del Ponte. Von ihr wird einiges abhängen, sie ist im Vorlauf über 100 m nicht über 11,41 hinausgekommen – bleibt dies auch in der Staffel so, verliert sie womöglich den Startplatz im Final.



Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

