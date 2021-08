Schattenkrieg Israel - Iran - Kamikaze-Drohnen, die billige und effiziente Luftwaffe

Die Angriffe werden als Teil eines Schattenkriegs gewertet, den die beiden Staaten wegen des Streits um das iranische Atomprogramm führen. In den letzten drei Jahren gab es im Nahen Osten schätzungsweise 150 oder mehr Zusammenstösse auf hoher See, wie der «Guardian» schreibt. Zuvor sollen bei Zwischenfällen, bei denen Dutzende von Schiffen beschädigt wurden, Minen an Schiffsrümpfen oder kleine Raketen eingesetzt worden sein.

Bislang nicht. Aber ein Gegner kann bedrängt und belästigt werden, ohne dass es zu einer harten Reaktion kommt, die zu einem Krieg führt. Ein Beispiel dafür ist der Angriff auf den Tanker Mercer Street. Die Drohne gilt auch als Waffe für den Krieg zwischen den Kriegen. Ausserdem kann man einen Gegner verunsichern: Am 18. Mai gelang es den iranischen Streitkräften, mit einer im Irak gestarteten Drohne via jordanischen Luftraum in Israel einzudringen. Erst dann konnten die Israelis sie abschiessen, was die Regierung beunruhigte, wie «Haaretz» berichtet. Mit Drohnen lässt sich auch politischer Druck erzeugen.

Wie erfolgreich ist die Drohnenstrategie des Iran?

Zumindest werden die iranischen Drohnen von Israel, den USA und Saudiarabien als Bedrohung wahrgenommen. Ein Coup gelang mutmasslich den Revolutionsgarden, als sie am 14. September 2019 mit Drohnen und Raketen in 1000 Kilometer Entfernung die Ölanlagen von Saudi Aramco angriffen, der grössten Erdölfördergesellschaft der Welt. Militärexperten in Israel und im Westen waren verblüfft. Ausserdem liefert der Iran auch Drohnen an verbündete Milizen in der Region: an die Hizbollah im Libanon, an die Huthi im Jemen, die Hamas im Gazastreifen und an radikale Schiiten im Irak. Dies ist Teil der iranischen Strategie, um die eigene militärische Schwäche auszugleichen.