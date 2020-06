Debatte über Zweitwohnungen – Kampf den Geisterwohnungen Die Ratslinke will wissen, wie viele Business-Apartments es in Zürich gibt, und deren Anbieter zwingen, Wohnungen zu registrieren. Der Stadtrat wehrt sich. Corsin Zander

Waren in den vergangenen Wochen oft nicht vermietet: Touristische Visionapartments an der Militärstrasse. PD



Zweitwohnungen sind in Zürich kaum von Erstwohnungen zu unterscheiden. Nicht so in den vergangenen Wochen, sagte ​Andrea Leitner Verhoeven (AL) am Mittwochabend im Gemeinderat: «Leer stehende Wohnungen waren eindrücklich erkennbar an den heruntergelassenen Fensterläden.» Wegen der geschlossenen Grenzen hatten es sogenannte Business-Apartments schwer, vermietet zu werden.