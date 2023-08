Kampf gegen Geldwäscherei – Der Bundesrat will der Kritik aus dem Ausland den Boden entziehen Die Schweiz hat Defizite im Umgang mit dreckigem Geld. Jetzt nimmt die Regierung einen neuen Anlauf. Kritiker bezeichnen die Lösung als ungenügend. Konrad Staehelin

Der Bundesrat will Licht ins Dunkel bringen: Foto aus der Eingangshalle des Bundeshauses von 2017. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Setzt das Ausland die Schweiz genug unter Druck, bewegt sie sich. Das galt in der jüngeren Vergangenheit beim Bankgeheimnis oder bei der Unternehmens­besteuerung. Nun dürfte dieser Mechanismus auch im Kampf gegen die Geldwäscherei spielen.

Am Mittwoch hat der Bundesrat eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Sollte sie den politischen Prozess unbeschadet überstehen, würde sie die Schweizer Gesetzgebung so verschärfen, dass diese im Ausland zumindest nicht mehr als besonders löchrig wahrgenommen würde. Aussergewöhnlich streng wäre sie allerdings auch nicht.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter begründete die Vorlage gegenüber den Medien unter anderem damit, dass es um «den guten Ruf» des Finanzplatzes und Wirtschaftsstandorts gehe. Dieser hat insbesondere seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Anfang 2022 und dem Einsetzen von Sanktionen wieder gelitten. Die Pläne zur neuen Vorlage bestehen allerdings schon länger, steht doch die Schweiz seit Jahren international in der Kritik.

Keine Beweise für Nachlässigkeiten

Die wichtigste Absenderin ist die Financial Action Task Force, kurz FATF, die ihre Mitgliedsländer periodischen Überprüfungen unterzieht. Beim letzten Länderexamen 2016 tadelte sie die Schweiz an mehreren Stellen.

Direkte Konsequenzen hatte das keine, ausser einem Imageverlust. Doch ist dieser mit ein Grund für die internationale Kritik an der Schweizer Umsetzung der Russland-Sanktionen. Öffentlich wurde diese unter anderem in einem Hearing einer US-Parlamentskommission oder in einem Brief der Botschafter der G-7-Staaten in der Schweiz an den Bundesrat.

Klare Beweise für Schweizer Nachlässigkeiten gibt es nicht: Die Schweiz hat zwar im internationalen Vergleich viel Geld auf Konten von sanktionierten Personen eingefroren. Dass eine dieser Personen die Sanktionen über die Schweiz umgehen konnte, ist nicht bekannt. (Lesen Sie hier unseren Kommentar zum Thema.)

Doch steht die Schweiz dafür am Pranger, dass die Strukturen fehlen, um Sanktionsbrecher zu entlarven oder Vermögenswerte sanktionierter Personen ausfindig zu machen. Die gleichen Strukturen würden auch dabei helfen, Geld aus Drogenhandel oder Korruption ausfindig zu machen oder es dessen Besitzern zumindest zu erschweren, das Geld zu waschen.

Erklärte sich in einer komplexen Sachfrage: Finanzministerin Keller-Sutter am Mittwochnachmittag in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein entscheidender Teil der Pläne des Bundesrats ist die Einführung von Sorgfaltspflichten für Personen in besonders risikobehafteten Berufen. Im Fokus stehen hier zum Beispiel Treuhänder oder Notare, aber insbesondere Rechtsanwälte, die Kunden beim Aufsetzen von Firmen oder im Immobilienhandel beraten. Diese sollen künftig nachprüfen und dokumentieren, wer genau ihre Kunden sind, woher diese ihr Geld haben und welches Ziel sie verfolgen.

Bisher ist dies keine Pflicht. Schöpft also ein Anwalt den Verdacht, dass ein Kunde mit dem Erwerb eines Hauses illegal erworbenes Geld waschen will, kann er beide Augen zudrücken. Weiss er nichts über die Absichten seines Kunden, macht er sich selbst nicht strafbar.

Ausnahme wegen Anwaltsgeheimnis

Ist ein Anwalt dagegen zu Nachforschungen verpflichtet, müsste er die Kundenbeziehung beenden, sollte er auf Illegales stossen. Ansonsten würde er sich strafbar machen. Dieser angedachte Mechanismus soll Geldwäschern die Arbeit erschweren.

Hochumstritten ist an diesem Vorhaben jedoch, dass der Bundesrat Anwältinnen und Notare davon befreien will, Geldwäschefälle den Behörden melden zu müssen. Alle anderen Berater müssen das tun. Der Bundesrat begründet die Ausnahme damit, dass auch für illegale Tätigkeiten das Anwaltsgeheimnis gelte.

«Wenn Anwälte bei begründetem Geldwäschereiverdacht keine Meldung an die Behörden machen müssen, ist das Gesetz ungenügend.» Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency Schweiz

Wichtiger dürfte für den Bundesrat jedoch der Blick auf die nächstes Jahr anstehende Debatte im Parlament gewesen sein: Dieses hatte es bereits Anfang 2021 abgelehnt, Anwälte, Notare und Treuhänder dem Geldwäschereigesetz und damit einer Meldepflicht zu unterstellen.

Die bürgerlichen Parteien argumentierten damals erfolgreich mit dem Anwaltsgeheimnis. Selbst wenn die internationale Kritik an der Schweiz im Rahmen der Russland-Sanktionen Einfluss auf die Stimmung hat: Es ist anzunehmen, dass sich die Bürgerlichen auch dieses Mal durchsetzen würden. Hinzu kommt, dass die Schweiz die Standards der FATF auch mit der nun vom Bundesrat vorgeschlagenen Variante erfüllen würde.

«Wenn wir darauf verzichtet hätten, dem Anwaltsgeheimnis Rechnung zu tragen, wäre die Vorlage von Anfang an zum Scheitern verurteilt», erklärte Bundesrätin Keller-Sutter die Ausnahmeklausel.

Martin Hilti, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Transparency Schweiz, will das nicht gelten lassen: «Die realpolitische Überlegung ist legitim. Aber wenn Anwälte – im grossen Unterschied zu den anderen Akteuren – bei begründetem Geldwäschereiverdacht keine Meldung an die Behörden machen müssen, ist das Gesetz ungenügend.»

Keller-Sutter sieht das anders: Sie spricht dem Gesetz einen «präventiven Charakter» zu, «wenn der Klient weiss, dass der Anwalt sich an die Sorgfaltspflichten halten muss».

Wer soll Zugang zum Register haben?

Ein anderes wichtiges Element der Vorlage beinhaltet die Einführung eines Registers zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Die allermeisten Industrieländer und viele Entwicklungs- und Schwellenländer kennen ein solches bereits.

Das bedeutet, dass alle juristischen Personen – also Firmen – im Land den Behörden Personen melden müssen, die direkt oder indirekt mehr als 25 Prozent der Firma effektiv besitzen. Das Ziel des Registers ist insbesondere, dass Strafverfolger schneller herausfinden, wer hinter einer Firma steht. So können sie bei Ermittlungen komplexen wirtschaftlichen Zusammenhängen eher auf die Spur kommen.

Hilti kritisiert insbesondere einen Aspekt am Register: Anders als im Ausland üblich, sollen einzig die Behörden und Finanzintermediäre wie Banken Zugriff haben, nicht aber Nichtregierungsorganisationen oder Medienschaffende. «Medien und Nichtregierungsorganisationen leisten erfahrungsgemäss einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Prävention von Korruptions- und Geldwäschereifällen», sagt Hilti. «Zudem könnten sie dank ihren Informationen dabei helfen, absichtlich und unabsichtlich falsch abgelegte Informationen im Register zu korrigieren.»

Auf diese Kritik angesprochen, weist Finanzministerin Keller-Sutter darauf hin, dass Gruppen mit einem berechtigten Interesse über das bereits bestehende Öffentlichkeitsgesetz Informationen aus dem Register verlangen könnten. Dies allerdings bedeutet im Vergleich zu einem geregelten Zugang, wie ihn viele andere Länder kennen, einen deutlichen Mehraufwand. Spätestens im Parlament könnte es Änderungsanträge zu diesem Thema geben.

Konrad Staehelin ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Er arbeitet seit 2020 bei Tamedia. Mehr Infos @KStaeh

Fehler gefunden?Jetzt melden.