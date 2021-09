Abstimmung vom 26. September – Kampf um Sonnenlicht und ein 107-Millionen-Haus Die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher stimmen über die Besonnungsinitiative und ein Gebäude für die Sanität und die Feuerwehren ab. Das müssen Sie wissen.

Der Innenhof der künftigen Wache Nord soll auch als Übungsplatz dienen. Visualisierung: Maaars Architektur Visualisierungen Zürich

Am Wochenende des 26. September kommen neben der «99-Prozent-Initiative» und der «Ehe für alle» auf eidgenössischer Ebene in der Stadt Zürich zwei Vorlagen zur Abstimmung. Kantonal gibt es nichts zu entscheiden.

Besonnungs-Initiative

Im Visier der Initianten: Die Seilbahn zum 150-Jahr-Jubiläum der ZKB war fürs Jahr 2020 geplant. Allerdings ist die Realisierung aus rechtlichen Gründen in der Schwebe. Visualisierung: ZKB

Die «Volksinitiative zum Schutz der Besonnung des öffentlichen Grünraums am Seeufer» verlangt, dass Bauten, die einen grossen Schattenwurf haben, künftig am See verboten werden. Die Höhe der Bauten soll auf dem Stand des 1. April 2019 eingefroren werden. Die Initiative richtet sich vor allem gegen den geplanten, aber unsicheren Bau der temporären Seilbahn quer über das Seebecken. Die Pfeiler für die Seilbahn würden einen von den Initianten unerwünschten Schatten werfen. Der Vorstoss will auch einen Neubau auf dem Areal der Franz AG beim Hafen Wollishofen rückwirkend verhindern. Stimmt das Volk zu, kommen die Vorgaben der Initiative in die städtische Gemeindeordnung. (dsa)

Parolen:

Ja: Grüne

Nein: SP, FDP, SVP, GLP, EVP

Neubau der Wache Nord

Von hier aus sollen alle Blaulicht-Organisationen spätestens 10 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort sein. Visualisierung: Maaars Architektur Visualisierungen Zürich

Für 107 Millionen Franken soll an der Binzmühlestrasse 156 in Zürich-Oerlikon die neue Wache Nord für den 24-Stunden-Betrieb von Sanität, Berufs- und Milizfeuerwehr entstehen. Auch die zentrale Einsatzlogistik mit der Materialverwaltung für Schutz & Rettung soll dort angesiedelt werden. Der Neubau im Minergie-P-ECO-Standard mit begrüntem Dach umfasst sieben Geschosse. Ziel ist unter anderem, dass Feuerwehr und Rettungsdienst ihre Einsatzorte in Zürich-Nord innert 10 Minuten nach Alarmeingang erreichen. (mth)

Parolen:

Ja: SP, SVP, Grüne, GLP, EVP

Nein: -

Stimmfreigabe: FDP

