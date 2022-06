Streit um Lärm, Grill und Gartenzwerge – Kampfzone Nachbarschaft Das schöne Wetter treibt die Menschen auf die Balkone, die Terrassen und in die Gärten. Das sorgt immer wieder für Streitereien – und Polizeieinsätze. Warum fällt das friedliche Zusammenleben eigentlich so schwer? Nadja Pastega

Ein Gartenzwerg im oberen Fricktal wurde so aufgestellt, dass die Nachbarn freie Sicht auf dessen blanken Hintern haben. Der Fall eskalierte bis vor Gericht. Foto: Getty Images/iStockphoto

Das Video über den Grill-Krieg in Goppenstein VS ging viral. Es zeigt einen Mann, der auf einer Wiese auf offenem Feuer in Ruhe ein ganzes Lamm am Spiess grillieren will. Ein Nachbar rückt zur Feuerstelle vor, ausgerüstet mit Pickel und Feuerlöscher, schreit: «Sofort aufhören, die Polizei wird dich verhaften. Du weisst, dass das verboten ist.» Dann geht der Wüterich mit seinem Pickel zur Attacke über, der Angegriffene setzt sich mit seinem Grillwerkzeug zur Wehr und alarmiert auf seinem Handy die Polizei. Plötzlich entsichert der rabiate Angreifer seinen Feuerlöscher und sprüht kurzerhand die ganze Feuerstelle seines Rivalen ein. «Er hat das ganze Lamm zerstört», sagt der Grillmeister, immer noch am Telefon mit der Polizei.