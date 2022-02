Umstrittene Tourismusprojekte – Kampfzone Urnersee Investor Samih Sawiris träumte von zwei Bootshäfen am Urnersee. Geblieben ist derjenige an der Isleten-Halbinsel. Bei diesem will er nicht lockerlassen. Gregor Poletti

Das Hafenprojekt in Flüelen am Urnersee will der ägyptische Investor Samih Sawiris nicht mehr weiterverfolgen. Foto: iStockphoto, Getty Images

«Samih Sawiris ist ein guter, freundlicher und lieber Mensch.» Dies sagt der wohl berühmteste und beliebteste Urner, die Skilegende Bernhard Russi. Auch gestern war Sawiris ein freundlicher und lieber Mensch. Aber auch ein schwer enttäuschter, ein beleidigter. Man dürfe doch die Frage in den Raum stellen, sagte Sawiris an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz, ob man in Flüelen einen neuen, schönen und öffentlichen Bootshafen mit Hotels und Restaurants wolle. Antworten habe er keine erhalten, dafür werde ihm jetzt ein «aggressives Nein» entgegengeschmettert.