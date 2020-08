Zuletzt beide Teams enttäuschend

Sowohl Barcelona als auch Napoli vermochten in der abgelaufenen heimischen Saison nicht, ihre angestrebten Ziele zu erreichen. Barca verlor in der Liga den Titel an den Rivalen Real Madrid und musste sich mit Platz 2 begnügen. Die Leistung war über die gesamte Saison betrachtet nicht so dominant, wie es manch einer erwartet hatte. Gattusos Napoli erreichte im Calcio lediglich Platz 7, gewann aber überraschend gegen den haushohen Favoriten Juventus die Coppa. Beide Teams sind in der Champions League also auf Wiedergutmachung aus.